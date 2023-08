Honor 90: puoi ancora comprarlo a soli 399,90 euro

Solo fino a domani, sabato 19 agosto, puoi acquistare il nuovo Honor 90 al prezzo di 399,90 euro, grazie al coupon omaggio offerto dal sito ufficiale Honor. Si tratta del prezzo più basso del web, visto che su Amazon si trova in offerta a 429 euro. Tramite lo store di Honor puoi inoltre scegliere di pagare con PayPal in tre rate a interessi zero da 133,30 euro al mese. Di seguito ti spieghiamo come fare per applicare il coupon del valore di 100 euro.

Honor 90: ultima chiamata per il coupon regalo da 100 euro

Per prima cosa collegati alla pagina della promozione sul sito ufficiale di Honor, quindi premi sul pulsante Aggiungi al carrello. Nella nuova pagina che si apre seleziona il link Visualizza coupon e fai clic su Copia. Ora premi su Procedi all’acquisto per andare avanti. Si aprirà una nuova pagina, dove dovrai incollare il coupon appena copiato. Per farlo clicca sul riquadro Usa un coupon, quindi incolla il codice precedente e seleziona Applica: in automatico lo sconto di 100 euro sarà aggiunto al carrello.

Honor 90 è il nuovo re dei medi gamma del 2023. Un telefono equilibrato sotto ogni voce, con prestazioni al top grazie allo Snapdragon 7 Gen 1, un’autonomia esagerata e un comparto camere superiore alla media grazie a una cam principale da 200 MP con apertura focale f/1.9.

Approfitta dell’ultima chiamata dello store ufficiale Honor per acquistare il nuovo Honor 90 a soli 399,90 euro, così da risparmiare 100 euro rispetto al prezzo già in offerta di 499,90 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

