Honor 90 Lite, prezzaccio clamoroso: da 299 a soli 173 euro

Ottime prestazioni, ma un prezzo così competitivo da risultare una delle opzioni più interessanti nel panorama Android. L’Honor 90 Lite è in offerta su Amazon ad un prezzaccio molto accessibile: lo paghi solo 173€ invece di 299€. Davvero niente male…

Sotto il cofano, l’Honor 90 Lite è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6020, un chipset octa-core supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide per l’uso quotidiano e la gestione di tutte le tue applicazioni preferite.

Il comparto fotografico è notevole per un telefono in questa fascia di prezzo, con una fotocamera principale da 100MP che utilizza la tecnologia di pixel binning per produrre immagini dettagliate.

L’autonomia della batteria è un altro aspetto positivo dell’Honor 90 Lite. Con una batteria da 4500mAh, il dispositivo riesce a durare fino a due giorni con un uso moderato, grazie a un’efficace ottimizzazione energetica. Niente caricatore nella confezione: va acquistato a parte.

Sul fronte software, l’Honor 90 Lite gira su Android 13 con l’interfaccia MagicOS 7.1. Nel complesso: un telefono davvero notevole, soprattutto considerando che oggi può essere tuo ad appena 173€ invece di 299€. Non perdere questa offerta clamorosa: acquistalo subito sfruttando questo super sconto!