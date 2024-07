HONOR 90 Lite 5G: il prezzo cala a 157€, è la scelta giusta tra i low cost (-40%)

Chi è alla ricerca di uno smartphone low cost di ottima qualità può oggi puntare su HONOR 90 Lite. Grazie all’offerta eBay in corso oggi e al codice sconto PSPRLUG24, infatti, lo smartphone di HONOR è disponibile al prezzo scontato di 157 euro, con uno sconto del 40% e la possibilità di pagare anche in 3 rate con PayPal. Il modello in offerta ha Garanzia Italia ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 90 Lite è in offerta: un best buy tra i low cost

HONOR 90 Lite è lo smartphone da prendere nella fascia bassa del mercato. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6020, che garantisce il supporto al 5G, oltre a 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 4.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 30 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera con sensore principale da 100 Megapixel. Con HONOR 90 Lite è possibile mettere le mani su di uno smartphone completo, ricco di funzionalità e in grado di soddisfare appieno le esigenze di chi ha bisogno di un modello economico ma veloce.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSRLUG24, è ora possibile acquistare HONOR 90 Lite con un prezzo scontato di 157 euro. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il modello in offerta ha Garanzia Italia ed è disponibile con consegna gratuita.