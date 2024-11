HONOR 90 (12/512 GB) in offerta a 279€: un ottimo acquisto per la fascia media

Tra gli smartphone da prendere a meno di 300 euro c’è spazio anche per HONOR 90 che, nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, è ora acquistabile al prezzo scontato di 279 euro, grazie a una nuova offerta eBay e al codice sconto PSPROTT24, da aggiungere prima di completare il pagamento. L’acquisto può essere effettuato anche scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 90: un best buy per la fascia media

Con HONOR 90 è possibile mettere le mani su uno dei mid-range più completi sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. C’è il supporto Dual SIM ed è presente una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 200 Megapixel. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android 14 con la personalizzazione di MagicOS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24 è ora possibile acquistare HONOR 90 al prezzo scontato di 279 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come sistema di pagamento. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.