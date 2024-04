HONOR 90 (12/512 GB) cala al nuovo MINIMO STORICO con l'offerta di oggi (-174€)

HONOR 90 12/512 GB diventa sempre più conveniente ed è ora lo smartphone da comprare nella fascia media. In questo momento, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 325 euro invece di 499 euro, con 174 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato, grazie alla nuova offerta eBay di oggi. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico. La promozione è valida per le colorazioni Nero e Verde. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone pagando in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone è dotato di Garanzia Italia.

HONOR 90: è il mid-range da prendere oggi

HONOR 90 ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali nella fascia media. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del mid-range, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 14.

