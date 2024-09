HONOR 90 (12/512 GB) cala al minimo storico: ora è il mid-range da prendere

HONOR 90 diventa sempre più interessante: la versione da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 293 euro grazie a una nuova offerta in corso su eBay. La promozione consente l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal e prevede, per lo smarpthone, la possibilità di sfruttare la Garanzia Italia. Si tratta del nuovo minimo storico per il mid-range di HONOR. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

HONOR 90: la scelta giusta a meno di 300 euro

La scheda tecnica di HONOR 90 include un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition affiancato, nella versione in offerta, da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel.

Con l’offerta in corso su eBay è ora possibile acquistare HONOR 90 12/512 GB al prezzo scontato di 293 euro. Lo smartphone raggiunge il nuovo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia ed è ora acquistabile al nuovo prezzo minimo storico.

Si tratta di un’ottima opportunità per mettere le mani su di uno smartphone di qualità, completo e con un comparto tecnico da dispositivo di fascia superiore, ora disponibile con un prezzo sicuramente molto interessante. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.