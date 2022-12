Honor 80 Pro: arriva una versione con schermo piatto (FOTO)

Da pochi giorni Honor ha tenuto un evento esclusivo in Cina in cui ha svelato interessanti prodotti come l’Honor 80 GT, il tablet Pad V8 Pro, la nuova Band 7 e non solo. Ha anche presentato una bilancia smart e un router di ultima generazione. Si diceva che, nel corso dello show, avrebbe mostrato una versione speciale dell’Honor 80 Pro avente lo schermo flat. Così non è stato e ora, grazie ad un leaker cinese, scopriamo che il dispositivo è ancora in cantiere e sarà mostrato fra pochissimi giorni nel mercato locale interno.

Honor 80 Pro con schermo flat: cosa sappiamo?

Giusto per fare il punto della situazione, la compagnia asiatica, un tempo sub brand di Huawei, ha presentato Honor 80 SE, Honor 80 e Honor 80 Pro in Cina a novembre. Il modello premium è quello dotato di uno schermo con bordi curvi con foro per la selfiecam a forma di pillola posto in alto (richiama molto la Dynamic Island di iPhone 14 Pro), ma presenta al suo interno solo due ottiche anteriori da 50 mpx ciascuna.

Tornando al rumor di oggi, sappiamo che l’insider ha dichiarato che il nuovo dispositivo in arrivo sarà identico all’Honor 80 Pro che abbiamo già conosciuto, ma presenterà un display flat e una main camera differente.

L’immagine condivisa nell’articolo ci arriva per gentile concessione del tipster Digital Chat Station che ha condiviso su Weibo un’immagine del telefono e le specifiche tecniche del device.

Scopriamo infatti che il telefono presenterà uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 Hz, supporto alla gamma colori a 10 bit, fingeprint sotto il display e un singolo foro al centro dell’unità stessa contenente un obiettivo da 32 Megapixel.

Posteriormente troveremo una lente principale da 160 megapixel con apertura f/1.8, una secondaria ultrawide da 8 mega e uno snapper da 2 mpx. Sotto la scocca batterà un cuore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 66W. Lo spessore sarà di 7,2 mm e peserà 193 grammi. Sarà commercializzato in tre colorazioni: Black, Green e Pink.

