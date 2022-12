Honor 80 GT: UFFICIALE il primo gaming phone dell'azienda

Il nuovo Honor 80 GT è appena stato presentato ufficialmente in Cina. Si tratta di un gaming phone con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, schermo OLED a 120 Hz e non solo.

Come molti di voi sapranno, l’OEM cinese, un tempo facente parte del colosso Huawei, ora ha annunciato – dopo settimane di leaks e indiscrezioni – il suo primo dispositivo da gioco dal design elegante. Si chiama Honor 80 GT ed è orientato al mercato locale ma non è detto che non arriverà mai nel resto del mondo. Scopriamo insieme le sue caratteristiche tecniche.

Honor 80 GT: le caratteristiche complete

Il nuovo smartphone presenta un’estetica premium e molto accattivante; troviamo il modulo fotografico rettangolare di grandi dimensioni con le ottiche impilate verticalmente. Questo componente è diviso in due parti; la prima dispone di due sensori e quella inferiore invece, gode di un’ottica aggiuntiva e del flash LED. Arriva in tre colorazioni (Interstellar Black, Streamer Mirror e Light Rain Meteor), è spesso 7,9 mm e ha un peso di 187 grammi.

Il pannello è un’unità OLED flat da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz, frequenza di campionamento al tocco di 300 Hz, luminosità massima di 1400 nit e nn solo. Essendo un gaming phone, il telefono assicurerà performance mozzafiato grazie al processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5 e storage UFS 3.1. Presente poi un chip in grado di aumentare il frame rate durante il gaming fino al 100% e ridurre il consumo fino al 25%.

Veniamo al comparto fotografico: tre sensori con ottica principale Sony IMX800 da 54 Megapixel, ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mega. Selfiecam infine, da 16 Mpx.

In ultima istanza, blaster IR, NFC, motore ad asse lineare, Android 13 con skin MagicOS 7.0, batteria da 4800 mAh con fast charge da 66W. Arriva (per il momento) in Cina continentale con prezzi che partono da 3299 Yuan per la versione 12+256 GB. Non sappiamo quando verrà annunciato in Europa. Ad ogni modo, vi consigliamo oggi l’ottimo Honor X7 su Amazon a soli 169,90€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.