Honor 70: trapelato il prezzo di vendita prima del lancio

In queste ore è trapelato online il prezzo del futuro midrange dell’ex sub brand di Huawei. Stiamo parlando dell’Honor 70, prossimo al debutto su scala internazionale.

Facciamo un passo indietro: a maggio scorso, la compagnia cinese ha svelato Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+ nel mercato locale interno. Ora, da un report di Appuals, scopriamo che la società lancerà il device di fascia bassa della serie nei paesi internazionali. Addirittura, il telefono è stato elencato già sul sito ufficiale dell’azienda in Francia, Spagna e UK. Adesso, a pochi giorni di distanza dal debutto, scopriamo i prezzi e le configurazioni del gadget.

Come detto, Honor 70 arriverà in due varianti: una da 8+128 GB e una da 8+256 GB. Verrà commecializzato in Midnight Black, Emerald Green e Crystal Silver. Costerà rispettivamente, 549€ e 599€.

Honor 70: le caratteristiche tecniche

Il mediogamma presenta uno schermo curvo OLED da 6,67″; dispone di una risoluzione FHD+ di 1080 x 2400 pixel, un aspect ratio da 20:9 e refresh rate di 120 hz al seguito. Ha Android 12 con skin MagicUI 6.1 e da noi arriverà con i servizi Google e il Play Store. Come detto, ci saranno due versioni ma il processore sarà il medesimo: lo Snapdragon 778G+ che abbiamo già visto anche nel Nothing Phone (1). Non c’è lo slot per la microSD e il fingerprint è in-display. La batteria è da 4800 mAh con fast charge da 66W. Anteriormente citiamo la selfiecam da 32 Mpx e posteriormente c’è una main camera Sony IMX800 da 50 Mega, coadiuvata da un’ultrawide da 50 Mpx e una lente aggiuntiva da 2 Mpx.

