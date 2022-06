Honor 70 Pro e Pro+ UFFICIALI: potenti e con fotocamere TOP

Ci siamo: l’ex sub brand di Huawei ha appena presentato i nuovissimi Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+. Facciamo il punto degli ultimi due dopo aver conosciuto in anteprima il modello standard ieri.

Abbiamo detto che Honor 70 Pro e 70 Pro Plus sono appena arrivati sul mercato cinese (per quello internazionale pare che dovremmo attendere ancora qualche settimana). Sono due device di fascia medio alta con caratteristiche molto interessanti.

Honor 70 Pro e 70 Pro+: le caratteristiche

In primo luogo parliamo dello schermo OLED a 10 bit realizzato da BOE con refresh rate da 120 Hz. Sono unità da 6,78 pollici con risoluzione FullHD+ e QuadHD+ con tecnologia LTPO; non di meno, sono curve e hanno il fingerprint integrato nel display. In alto al centro troviamo la selfiecam.

C’è un modulo fotografico rettangolare con sensori da 54 Mpx (Sony IMX800), da 50 Mega (ultrawide) e un teleobiettivo da 8 Mpx. Tutte le ottiche hanno il supporto OIS. Anteriormente invece, c’è la selfiecam da 50 Megapixel.

Arriviamo sotto la scocca: il modello Pro vanta un SoC Dimensity 8000, il Pro+ invece, ha un Dimensity 9100. La RAM è di tipo LPDDR5 e ci sono 256 GB di storage UFS 3.1. Non manca una batteria su entrambi da 4600 mAh con fast charge via cavo (e wireless) da 100W.

Connettività al top: USB C, Wi-Fi di ultima generazione, Bluetooth 5.2, modem 5G e non solo. Sul fronte software invece, Android 12 con Magic UI 6.1. I prezzi partono da 3699 Yuan a salire.

