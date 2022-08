Honor 70 5G e Honor X8 5G: UFFICIALI i nuovi midrange del marchio

Ci siamo: i nuovi midrange dell’OEM cinese, un tempo associata a Huawei, sono stati svelati. Stiamo parlando di Honor 70 5G e di Honor X8 5G. Il debutto è avvenuto nel Regno Unito ma potrebbero presto venir commercializzati anche da noi. Unitamente a ciò, la compagnia ha anche mostrato un nuovissimo tablet di fascia media, l’Honor Pad 8.

Honor 70 5G e Honor X8 5G: le caratteristiche

Il primo dei due, nonché il più potente, si chiama Honor 70 Pro e presenta uno schermo OLED da 6,78 pollici con risoluzione FullHD+. C’è il refresh rate da 120 Hz per una visione dei contenuti davvero eccezionale. Il fingerprint è in display e sulla parte alta dello schermo vi troviamo una selfiecam in un foro di piccole dimensioni.

Sotto la scocca il telefono contiene un processore Snapdragon 778G di Qualcomm, coadiuvato da una GPU Turbo X di Honor che serve per garantire un frame rate elevato e un basso consumo energetico durante il gaming mobile più spinto. Il telefono presenta anche 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Sul fronte fotografico citiamo la main camera IMX800 Super Sensing da 54 Mpx abbinata ad una lente ultrawide da 50 Mega e ad una terza ottica aggiuntiva da 2 mpx. Anteriormente troveremo una selfiecam da 32 Megapixel.

Infine è presente una batteria da 4800 mAh con fast charge cablata da 66W. C’è la porta di ricarica USB C, il WiFi di ultima generazione, l’NFC e la skin Magic UI 6.1 su Android 12.

Il secondo device, Honor X8 5G invece, dispone di uno schermo LCD da 6,5 pollici con refresh rate da 60 hz e risoluzione FullHD+. Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 480+ coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Fotograficamente citiamo la main camera da 48 Mpx, la snapper macro da 2 Mega e una terza lente da 2 Mpx. Nella parte anteriore invece, c’è la selfiecam da 8 Mpx.

Qui troviamo la skin Magic UI 4.2 basata su Android 11; c’è una cella energetica da 5000 mAh con fast charge da 22,5W. Il fingerprint è allocato sul frame laterale e c’è il jack audio da 3,5 mm e il modulo NFC.

Quanto costano?

HONOR 70 5G verrà venduto nelle colotazioni Crystal Silver, Emerald Green, Midnight Black con prezzi che partiranno da 479,99£, ovvero 568 dollari. Honor X8 5G invece, partirà da 229,99£, ovvero 272 dollari. Attendiamo un comunicato da parte dell’azienda con i prezzi aggiornati per il mercato nostrano. Restate connessi.

Se volete fare oggi un buon affare e comprare quindi uno smartphone di fascia media super intrigante dell’OEM cinese, vi suggeriamo l’acquisto di Honor Magic4 Lite a soli 259,90€ con spedizione gratuita su Amazon.

