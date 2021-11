Honor 60 si mostra dal vivo: sarà davvero lui? (FOTO)

I rendering di Honor 60 e 60 Pro emergono in rete per mostrare il design dei device in tutta la loro gloria; non di meno, sono state rivelate le specifiche chiave.

Cosa sappiamo dei nuovi Honor 60 e 60 Pro?

Honor 60 e 60 Pro sono ora elencati per le prenotazioni su JD.com e altri siti di rivenditori cinesi. I portali parlano delle specifiche e dei rendering di entrambi i telefoni. Le immagini mostrano che i device di fascia media offrono un design impressionante. Inoltre, l'insider Digital Chat Station ha rivelato i dettagli chiave di entrambi i prodotti.

Il duo di midrange in arrivo presenterà di display con bordi curvi. Tuttavia, lo schermo del modello vanilla è curvo solo verso i bordi laterali, ma il display del modello Pro è curvo su tutti e quattro i lati. L'assenza di uno scanner di impronte digitali laterale o posteriore indica che i terminali disporranno di uno scanner di impronte digitali sotto il pannello.

La back cover di Honor 60 e 60 Pro sembra essere composta da un'unità a tripla fotocamera. Sul frame destro di entrambi i telefoni sono disponibili i pulsanti per il volume e per l'accensione e spegnimento del device.

Si dice che i pannelli AMOLED degli smartphone Honor 60 e 60 Pro supportano una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. I vecchi modelli presentavano il chip Snapdragon 778G, ma è probabile che le loro edizioni successive presentino lo Snapdragon 778G+.

Sul comparto fotografico, Honor 60 e 60 Pro dovrebbero arrivare con una selfiecam da 50 megapixel e una main camera da 108 megapixel sul retro. Si dice anche che entrambi siano dotati di supporto per la ricarica rapida da 66 W.

Al momento, non ci sono notizie sul prezzo di vendite dei terminali. Si dice che la gamma in questione includa anche un telefono chiamato Honor 60 SE. Questo dovrebbe supportare la ricarica rapida da 40 W. Il debutto della line-up dell'ex sub brand di Huawei è previsto per il 1° dicembre in Cina.