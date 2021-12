Honor 60 SE: vale la pena aspettare il nuovo modello?

I rendering del nuovo Honor 60 SE sono appena emersi online; conosciamo finalmente il design del nuovo modello entry level della line-up appena svelata. Sarà lui il midrange per eccellenza da acquistare dopo le festività natalizie?

Honor SE 60: cosa sappiamo?

Secondo quanto riferito, Honor sta lavorando a due nuovi smartphone per la Cina. Il primo è l'Honor X30, che dovrebbe diventare ufficiale il 16 dicembre, e il secondo è l'60 SE. L'affidabile tipster Sudhanshu Ambhore ha condiviso i rendering del case del suddetto telefono per rivelare cosa aspettarsi dal suo design.

Il rendering suggerisce che il telefono avrà un design a perforazione sulla parte anteriore. Il suo pannello posteriore sarà affiancato da un design a tripla lente simile a quello di un iPhone. Il dorso destro del telefono disporrà di un bilanciere del volume e di un tasto di accensione.

Le immagini della cover rivelano inoltre che ci sarà un microfono sul bordo superiore dell'Honor 60 SE. La parte inferiore del telefono ha una griglia dell'altoparlante e una porta USB-C. Come il predecessore, il modello next-gen sembra che non avrà un jack audio da 3,5 mm.

Al momento, non ci sono informazioni concrete sulle specifiche del terminale menzionato sopra. Si ipotizza che supporti la ricarica rapida da 40 W. Potrebbe essere dotato di un display FHD+ che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz e di tre fotocamere da 108 megapixel. Si consiglia di attendere ulteriori rapporti per saperne di più sul mediogamma in questione.

Al contrario, si dice che Honor X30 debutterà come il primo telefono al mondo guidato dalla piattaforma mobile Snapdragon 695. Dovrebbe essere dotato di un pannello LCD con un design a perforazione. Potrebbe essere dotato di una tripla fotocamera da 48 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel per la fotografia.

