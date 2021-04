Una recente fuga di notizie ha appena rivelato che Honor 50 disporrà di un chip Dimensity 1200, la versione pro sarà alimentata dal processore Qualcomm Snapdragon.

Honor 50: due modelli differenti prossimi al lancio

Abbiamo riferito all’inizio di questa settimana che l’ex sub-brand di Huawei annuncerà la serie Honor 50 il mese prossimo. Una nuova indiscrezione ha ora rilasciato ulteriori dettagli sul terminale in arrivo e sembra che ci sarà un modello di fascia premium che verrà lanciato con il moniker Honor 50 Pro..

Honor 50 in May with D1200

Honor 50 Pro in July with SD pic.twitter.com/dLottwxCqJ — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 21, 2021

Il dispositivo è prossimo al debutto, ma un tweet di Teme (特米) (@ RODENT950) afferma che il gadget più potente verrà commercializzato a luglio. Non siamo sicuri che questi siano gli unici due prodotti che il marchio ha in serbo o se ce ne saranno altri. Il tweet ha anche rivelato i processori che alimenteranno i due telefoni.

La variante standard per esempio, avrà al suo interno il processore Dimensity 1200 di MediaTek. Abbiamo visto un paio di grandi brand annunciare telefoni con questo chipset e sembra che molti altri arriveranno presto sul mercato. Uno fra tutti? Il primo gaming phone di Redmi il 27 aprile. Al contrario, il Realme GT Neo è già disponibile per l’acquisto e, non di meno, una recente indiscrezione ha rivelato che OPPO Reno6 5G avrà anche un processore Dimensity 1200.

Per l’Honor 50 Pro, Teme afferma che il telefono avrà un SoC Snapdragon ma non ha detto di preciso il modello. Sarà un Snapdragon serie 700 o un chipset Snapdragon serie 800? Staremo a vedere. Non ci sono ancora notizie su un rilascio globale pianificato e non sappiamo se questi prodotti avranno accesso ai Google Mobile Services se dovessero varcare i confini cinesi.

