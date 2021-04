Di fatto sappiamo che l’ex sub-brand dovrebbe lanciare Honor View40 per i mercati globali, ma ancora non si hanno notizie in merito. Tuttavia, un altro dispositivo che dell’OEM cinese è stato avvistato in rete; sarà il fantomatico Honor 50?

Honor 50 si mostra timidamente online

Un leakster rivela che l’Honor 50 arriverà prima del Huawei P50. Sì, siamo ugualmente sorpresi, ma il tipster @RODENT950 ha spoilerato l’arrivo dell’Honor 50 quando in realtà noi non abbiamo ancora visto l’Honor 40. Non siamo sicuri se la nuova società abbia in programma di lanciare Honor 50 al posto dell’Honor 40 per i mercati internazionali o se prevede di commercializzare entrambi i dispositivi, uno dopo l’altro.

Before Huawei P50, we are going to see Honor 50 pic.twitter.com/wszBzK6xRE — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 14, 2021

Ad ogni modo, il Huawei P50 subirà un grosso ritardo: il telefono che è stato segnalato per il lancio questo mese dovrebbe ora essere programmato per un possibile rilascio a giugno a causa dei problemi legati alla carenza di chipset e di supply chain che l’azienda sta affrontando. Non ci sono conferme ufficiali che il debutto avverrà a giugno, quindi non escludiamo la possibilità che arrivi prima… o anche dopo. Bisognerà capire se sarà contestuale al solo mercato cinese o se vedrà una distribuzione globale. Staremo a vedere.

Tuttavia, se il tweet sopra dovesse rivelarsi veritiero, possiamo dedurre che Honor lancerà il suo telefono di punta, l’Honor 50, prima del P50 dell’OEM di Ren Zhengfei.

Questa nuova informazione non è ancora confermata, quindi vi consigliamo di prenderla con “un pizzico di sale” fino a quando non emergeranno più dettagli.

Nelle notizie correlate, sappiate che Huawei presenterà il suo nuovo tablet premium il 20 aprile, lo stesso giorno del debutto dei nuovi iPad Pro di Apple. Honor invece cerca di riconquistare la fiducia di tutti gli ex partner della casa madre; ci riuscirà?

