Honor 200 Smart ufficiale, con batteria sterminata e fotocamera AI

Honor 200 Smart si propone come uno smartphone di fascia media che però non rinuncia a nulla: caratteristiche tecniche di prim’ordine, costruzione robusta e funzioni di intelligenza artificiale per scatti fotografici sempre al top.

Honor 200 Smart: caratteristiche e prezzo

Il principale punto di forza di Honor 200 Smart risiede nella sua straordinaria durabilità, con una resistenza impressionante alle cadute e la certificazione IP64 che lo rende impermeabile a polvere e schizzi d’acqua. Queste caratteristiche lo rendono ideale per affrontare senza preoccupazioni le sfide quotidiane, grazie anche ad un’architettura avanzata che combina sistemi di ammortizzazione e vetro temperato, garantendo una protezione costante. Non sorprende che Honor 200 Smart abbia ottenuto la certificazione SGS Premium Performance per la sua resistenza agli urti.

La batteria di Honor 200 Smart è un altro fiore all’occhiello: con una capacità di 5200 mAh, permette di raggiungere fino a 19 ore di streaming video o 55 ore di riproduzione musicale. Anche in situazioni critiche, la modalità di risparmio energetico Ultra consente di effettuare chiamate per un’ora con appena il 2% di batteria. Inoltre, la tecnologia SuperCharge da 35W permette una ricarica rapidissima tramite cavo Type-C. Le prestazioni del dispositivo sono ottimizzate grazie alla RAM Turbo, che combina 4 GB di RAM fisica con 4 GB virtuali per un multitasking impeccabile. La memoria interna da 256 GB offre ampio spazio per foto, video, dati ed applicazioni a volontà.

Dal punto di vista fotografico, Honor 200 Smart spicca con la sua una fotocamera principale da 50 MP, assistita dall’intelligenza artificiale, che cattura immagini dettagliate e nitide in qualsiasi condizione. Il display da 6,8 pollici offre un’esperienza visiva coinvolgente, grazie alla risoluzione 2412 x 1080 pixel ed alla frequenza di aggiornamento da 120 Hz, che garantisce la massima fluidità.

Il nuovo smartphone Honor 200 Smart, nelle colorazioni Midnight Black e Forest Green, è già disponibile presso i principali rivenditori di elettronica, Amazon, honor.com con prezzi a partire da 179.99 euro.