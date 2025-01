HONOR 200 Smart 5G a meno di 150€ su Amazon: la scelta giusta tra i low cost

HONOR 200 Smart 5G si conferma uno dei migliori smartphone della fascia bassa del mercato: con la nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo è ora acquistabile al prezzo scontato di 149 euro, con possibilità di scegliere tra due colorazioni.

Lo smartphone di HONOR è un entry level con ottime specifiche e, soprattutto, con una resistenza ben superiore alla media, come confermato dalla certificazione SGS Premium Performance per la resistenza alle cadute e agli urti e dalla certificazione IP64. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200 Smart 5G: l’entry level giusto su Amazon

La scheda tecnica di HONOR 200 Smart 5G include un display LCD da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 con supporto alle reti 5G. Ci sono anche 4 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore di impronte digitali laterale e il supporto Dual SIM. Lo smartphone è certificato IP64 e ha il sistema operativo Android 14. Si tratta di uno smartphone completo, ideale per chi cerca un dispositivo economico, resistente e in grado di offrire buone prestazioni generali.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 Smart 5G al prezzo scontato di 149 euro. L’acquisto al prezzo indicato è disponibile per due colorazioni. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.