HONOR 200 Pro: prezzo bomba con l'offerta dello store ufficiale

HONOR 200 Pro si conferma uno degli smartphone più interessanti del momento, con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Lo smartphone costa meno della maggior parte dei top di gamma sul mercato ma è in grado di stupire, con prestazioni eccellenti e una scheda tecnica completa.

L’offerta del Back to School dello store HONOR è l’occasione giusta per acquistare il nuovo HONOR 200 Pro. Lo smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 649,90 euro invece di 799,90 euro, scegliendo una delle tre colorazioni disponibili della versione con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Da notare che iscrivendosi alla newsletter HONOR (tramite l’apposita opzione presente nella pagina del prodotto) è possibile ottenere un ulteriore 5% di sconto. C’è anche la possibilità di sfruttare la permuta di un usato, con una extra valutazione di 70 euro sullo smartphone consegnato a HONOR. Combinando le due promo c’è uno sconto extra di circa 102 euro a cui si somma il valore del proprio usato.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200 Pro: un vero affare a questo prezzo

La scheda tecnica di HONOR 200 Pro consente allo smartphone di “tenere testa” ai principali top di gamma. Tra le specifiche troviamo:

un display OLED da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz

il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

12 GB di RAM e 512 GB di storage

una batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 66 W

con e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2,5x e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel; una doppia fotocamera anteriore con sensore principale da 50 Megapixel

il supporto Dual SIM, la certificazione IP65 e il chip NFC

il sistema operativo Android 14 con 4 major update garantiti

Grazie all’offerta del Back to School dello store di HONOR è ora possibile acquistare HONOR 200 Pro al prezzo scontato di 649 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi ed è possibile scegliere tra tre diverse colorazioni. Per sfruttare questa promo basta premere sul box riportato qui di sotto.