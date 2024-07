HONOR 200 Lite 5G: nuovo MINIMO su Amazon con quest'offerta

HONOR 200 Lite 5G cala di prezzo su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 229 euro. Lo smartphone, grazie all’offerta in corso, tocca il suo nuovo minimo storico sullo store, confermandosi come un best buy per la maggior parte degli utenti. L’offerta riguarda diverse colorazioni ed è disponibile premendo sul box qui di sotto.

HONOR 200 Lite 5G: un best buy su Amazon

Con HONOR 200 Lite 5G è possibile acquistare un ottimo smartphone con un prezzo accessibile. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6080, che garantisce il supporto al 5G e che viene abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che a una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 35 W.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 50 Megapixel. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali laterale e può contare sul sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 Lite 5G al prezzo scontato di 229 euro. Lo smartphone ora raggiunge il nuovo minimo storico sullo store, con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un mid-range economico e completo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.