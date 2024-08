HONOR 200 Lite 5G in offerta a 229€ su Amazon: da prendere subito

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone economico e completo, con tanto di supporto al 5G, la scelta giusta in questo momento non può che essere HONOR 200 Lite 5G. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 229 euro grazie alla nuova offerta Amazon e al codice coupon da applicare direttamente nella pagina del prodotto. L’offerta è valida per varie colorazioni dello smartphone. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200 Lite 5G: la scelta giusta a questo prezzo

HONOR 200 Lite 5G è uno smartphone completo, ideale per chi cerca un nuovo dispositivo a meno di 250 euro. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6080 che garantisce anche il supporto al 5G. Ci sono poi 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida 35 W. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 Lite 5G al prezzo scontato di 229 euro. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e poi spuntare il codice sconto disponibile in pagina, scegliendo la colorazione desiderata. Lo smartphone è spedito direttamente da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.