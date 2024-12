HONOR 200 in offerta al minimo storico su Amazon: è il re della fascia media

HONOR 200 è un vero e proprio best buy della fascia media: con la nuova offerta Amazon, infatti, il mid-range di HONOR è ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La versione in offerta è quella da 8 GB di RAM e 256 GB di storage che ora tocca il suo minimo storico su Amazon (lo smartphone è venduto direttamente da Amazon). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200: un best buy per la fascia media

La scheda tecnica dello smartphone di HONOR include un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Uno dei punti di forza di HONOR 200 è il comparto fotografico. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con anche un teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2x, e una fotocamera anteriore da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 (con Android 15 in arrivo) e c’è anche il supporto alle eSIM.

HONOR 200 con un prezzo scontato di 329 euro.