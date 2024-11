HONOR 200. calo di prezzo per il mid-range su Amazon, è il nuovo minimo (-42%)

HONOR 200 si conferma un punto di riferimento della fascia media e, con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, diventa un vero e proprio best buy. Sfruttando la promo in corso, infatti, è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 349 euro, beneficiando così di uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino.

Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile anche in 5 rate mensili. La promo riguarda la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare, però, che con 50 euro in più è possibile mettere le mani sulla variante 12/512 GB. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200: è un best buy per la fascia media

Tra le specifiche tecniche di HONOR 200 troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, inoltre, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oppure da 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

Con l’offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare HONOR 200 al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.