Secondo quanto si apprende in rete, Honor dovrebbe espandere presto la sua gamma di prodotti con nuovi modelli. Da quando è diventata una società indipendente, l’azienda ha annunciato un solo telefono in commercio: l’Honor V40. Adesso, una nuova fuga di notizie ha rivelato che entro la fine del mese verranno lanciati altri dispositivi. Uno di questi dovrebbe essere il mediogamma 10A ma, a quanto pare, dovrebbe giungere sul mercato anche un eccellente tablet denominato V7.

Honor: smartphone ma anche nuovi tablet

Secondo il leakster RODENT950, un utente Twitter noto per le perdite relative a Huawei e Honor, il produttore cinese annuncerà il tablet Honor V7 e il telefono di fascia media Honor 10A entro la fine del mese corrente.

Questi prodotti arriveranno rispettivamente come successori dell’Honor V6 e dell’Honor 9A commercializzati lo scorso anno. Il V7 dovrebbe arrivare come un tablet di punta di fascia alta proprio come il modello 2020, ma resta da vedere con quale chipset arriverà considerando che il suo predecessore ha il processore Kirin 985 di Huawei al suo interno. Lecito pensare ad una soluzione MediaTek… o Qualcomm.

Honor tablet 7 and V40 lite — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 10, 2021

Per l’Honor 10A, ci aspettiamo un modesto telefono midrange con un ampio display e una grande capacità della batteria. L’Honor 9A è stato lanciato con uno schermo da 6,3 pollici, una tripla fotocamera posteriore da 13 MP, un processore Helio P22 e una batteria da 5000 mAh. La nostra ipotesi è che l’Honor 10A manterrà la stessa capacità della batteria ma sostituirà il chipset con uno dei nuovi processori della serie Helio G di MediaTek.

Oltre a questi due dispositivi, la fonte ha affermato che Honor annuncerà anche la serie Honor 40, Honor Tab 7 e Honor 40 Lite. L’Honor Tab 7 (Honor Pad 7) dovrebbe essere lanciato questo mese secondo una recente fuga di notizie; tuttavia, questa nuova indiscrezione suggerisce che potrebbe arrivare più tardi, nei mesi a venire. La domanda è la seguente: arriveranno con il Play Store? Noi abbiamo ragione di ritenere che sarà così, ma vi invitiamo a prendere questa ipotesi con “un pizzico di sale“.

Honor deve ancora annunciare un evento per questo mese, ma vi terremo aggiornati una volta che avremo maggiori informazioni.

