Honiture G20 Pro, super sconto del 30%: un fantastico robot 2-in-1

L’Honiture G20 Pro è una scelta interessante per chi cerca un robot aspirapolvere efficiente e multifunzionale. Non solo offre prestazioni estremamente solide, ma oggi è in offerta ad un prezzo estremamente competitivo: lo paghi appena 153€ invece di 219€, grazie ad un generoso sconto del 30%.

Con una potenza di aspirazione di 4500 Pa, questo dispositivo è in grado di raccogliere polvere, detriti e persino liquidi, garantendo una pulizia approfondita. Grazie alla batteria da 3200 mAh, il G20 Pro può operare fino a 180 minuti, coprendo un’area di circa 200 metri quadrati in un singolo ciclo di pulizia.

Uno dei punti di forza del G20 Pro è la sua funzione combinata di aspirazione e lavaggio, che consente di installare contemporaneamente il contenitore della polvere e il serbatoio dell’acqua. Questo aumenta l’efficienza, permettendo al robot di aspirare e lavare in un unico passaggio.

Hai molti tappeti in casa? Tranquillo, il G20 Pro eccelle anche in quello: riconosce automaticamente i tappeti, aumentando di conseguenza la potenza di aspirazione in modo da garantire una pulizia a fondo.

Il G20 Pro è dotato di una serie di modalità di pulizia, tra cui Smart, Spot, Extended e Random, selezionabili tramite l’app dedicata, il telecomando o i comandi vocali con Alexa e Google Home. La navigazione avviene tramite giroscopio e sensori, che permettono al robot di mappare la casa e seguire un percorso di pulizia sistematico, evitando ostacoli e cadute grazie ai sensori antiurto e antigoccia.

Il G20 Pro ha un design compatto, con un’altezza di soli 7,6 cm che gli consente di pulire facilmente sotto mobili bassi. Non perdere questa super offerta: acquistalo subito a soli 153€.