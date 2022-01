HomePod adesso riconosce più utenti (UPDATE)

Il software HomePodOS 15.3 consente il riconoscimento vocale multiutente in più Paesi del mondo. Vediamo cosa cambia con la nuova versione del software per lo smart speaker delle mela di ultima generazione.

Dopo il rilascio di iOS 15.3 Release Candidate (RC) giovedì scorso, l'azienda di Cupertino ha reso disponibile HomePodOS 15.3 RC per gli utenti possessori della Beta. Secondo le note di aggiornamento, il firmware ora consente il riconoscimento vocale multiutente in India e in Italia.

Come notato dal lettore 9to5Mac Domenico Panacea, l'ultimo aggiornamento del software per la cassa BT intelligente di Apple consente il supporto multiutente con Siri configurato in italiano e anche in inglese (India). Le note di rilascio menzionano anche i miglioramenti generali apportati al software, come potete leggere di seguito:

La versione software 15.3 aggiunge il supporto del riconoscimento vocale Siri per un massimo di sei utenti in una casa in inglese (India) e italiano (Italia). Questo aggiornamento include anche miglioramenti delle prestazioni e della stabilità;

Il supporto multiutente è stato aggiunto a HomePod nel 2019 con il rilascio di iOS 13. Con questa funzione abilitata, Siri era in grado di apprendere e identificare la voce di persone diverse in modo che si potessero effettuare richieste personali in base ai propri dati.

La caratteristica sopracitata funziona con un massimo di sei persone diverse e consente loro di accedere alle proprie playlist, messaggi e calendario dallo stesso speaker.

Giusto come “remind me”, HomePod mini è stato lanciato ufficialmente in Italia nel novembre dello scorso anno. Nel dicembre 2021, la mela ha aggiunto il supporto per le lingue olandese e russa a Siri, anche se questo non è ancora disponibile nei Paesi Bassi e in Russia.

La nuova versione del software di Cupertino dovrebbe essere rilasciato a tutti nei prossimi giorni. Maggiori dettagli su come impostare il riconoscimento vocale multiutente di HomePod saranno presto disponibili sul sito Web della compagnia di Cupertino.