Apple rilascia iOS 15.3 RC per gli sviluppatori

Dopo appena due beta per sviluppatori e utenti beta pubblici, Apple sta ora lanciando le versioni Release Candidate di iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 e tvOS 15.3. Ciò suggerisce che gli update potrebbero essere rilasciati al pubblico già a partire dalla prossima settimana.

Cosa cambia con iOS 15.3?

La nuova versione del firmware è disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento via OTA nell'app Impostazioni. Come al solito, se l'update non viene visualizzato immediatamente per il download, continuate a controllare, poiché a volte sono necessari diversi minuti prima che venga distribuito a tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di build di iOS 15.3 RC è 19D49.

Le altre nuove beta lanciate oggi da Apple includono:

iPadOS 15.3 beta RC (Build: 19D49);

watchOS 8.4 beta RC (Build: 19S546);

tvOS 15.3 beta RC (Build: 19K545);

macOS Big Sur 11.6.3 RC (Build: 20G413).

Ecco cosa afferma la mela in merito a questo firmware:

iOS 15.3 include correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per il tuo iPhone ed è consigliato a tutti gli utenti.

Il sistema operativo appena rilasciato non include nuove funzionalità o miglioramenti importanti sotto la socca; si tratta di piccoli upgrade relativamente irrilevanti all'utente medio. E, ancora una volta, la tanto attesa funzione “Universal Control” è ancora introvabile. Questa feature, originariamente annunciata al WWDC a giugno, sarebbe dovuta arrivare in autunno, ma alla fine è stata posticipata “a data da destinarsi”.

Se notate cambiamenti nelle nuove beta di Apple oggi, fatecelo sapere. Vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità provenienti dal mondo Apple e non solo.

Intanto, vi segnaliamo che il colosso statunitense ha appena bloccato il downgrade di iOS 15.2 e ha cancellato il supporto per la versione 14 del firmware. Ora tutti gli utenti dovranno aggiornare il proprio iPhone/iPad all'ultima iterazione.