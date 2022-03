Hogwarts Legacy: trailer e data d'uscita su PS4, PS5, Switch, Xbox e PC

Come preannunciato, lo State of Play di ieri sera organizzato da Sony PlayStation e Avalanche Software ci ha permesso di dare uno sguardo ad un lunghissimo filmato gameplay tratto da Hogwarts Legacy. Il trailer, disponibile di seguito, ha fornito una prima presentazione sulle caratteristiche del gioco.

Il titolo, come si legge sul sito ufficiale, è un action-RPG open world esclusivamente single player ambientato a Hogwarts nel diciannovesimo secolo, circa 100 anni prima gli eventi narrati nei libri e nella saga cinematografica. Uscirà a fine 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e, a sorpresa, anche su Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy, le caratteristiche del nuovo gioco sul mondo di Harry Potter

Come possiamo vedere dal video, in Hogwarts Legacy avremo la possibilità di creare il mago o la strega che desideriamo, personalizzando l'avatar in ogni suo aspetto e sviluppando uno stile di combattimento personalizzato nel corso della storia. Sarà possibile dar vita ad amicizie con alcuni studenti di Hogwarts, che potranno poi accompagnarci nelle missioni, gestendo le loro abilità e convincendoli a condividere le loro storie personali.

Il castello di Hogwarts sarà liberamente esplorabile per intero: al suo interno, frequenteremo lezioni, scopriremo sotterranei e passaggi segreti e risolveremo alcuni avvincenti enigmi. Ovviamente, potremo utilizzare una scopa per spostarci e viaggiare nel mondo di gioco. Ci saranno anche delle gare e potremo frequentare delle lezioni di Volo per imparare a padroneggiare l'arte del volo su scopa.

Oltre a questo, avremo facoltà di domare, montare e cavalcare diversi animali magici che popolano il mondo di Hogwarts Legacy. Tra le lezioni che sarà possibile frequentare, invece, troveremo Difesa contro le Arti Oscure, Erbologia e Pozioni. Tutto questo si unisce ad un sistema di progressione in stile gioco di ruolo: avremo accesso a una serie di potenziamenti, talenti e abilità che potremo migliorare salendo di livello nel corso della storia.

Hogwarts Legacy, come detto, sarà esclusivamente un'esperienza single player: non è previsto il multiplayer online né in cooperativa né competitivo.

Per quanto riguarda invece i collegamenti con la saga letteraria, trattandosi di un gioco ambientato nel 1800 non incontreremo personaggi come Harry Potter, Hermione Granger o Ron Weasley: sarà ad ogni modo una storia originale, che avrà radici profonde nella storia del mondo dei maghi creato da J.K. Rowling.

Hogwarts Legacy uscirà a fine 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.