Hogwarts Legacy, finalmente ci siamo: il gameplay al nuovo State of Play

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony e Warner Bros. Games Avelanche hanno annunciato un nuovo State of Play tutto dedicato a Hogwarts Legacy. Sono state confermate dunque le indiscrezioni che parlavano dell'attesa nuova dimostrazione del gioco per questo mese.

La diretta si terrà giovedì 17 marzo alle 22 ora italiana e potrà essere seguita su Twitch o YouTube. Lo show avrà una durata di circa 20 minuti, con oltre 14 minuti di gameplay tratti dalla versione PlayStation 5 del gioco.

Hogwarts Legacy: finalmente arriva il gameplay!

Questo è il messaggio pubblicato da Chandler Wood, community manager dello sviluppatore:

“Avalanche Software e Warner Bros. Games sono felici di collaborare con PlayStation per consegnarvi un’edizione speciale di State of Play dedicata interamente a Hogwarts Legacy. La trasmissione inizierà giovedì 17 marzo alle 22:00 ora locale. Da quando abbiamo svelato Hogwarts Legacy, il trailer è stato visto oltre 28 milioni di volte sul canale YouTube di PlayStation. Abbiamo promesso di mostrarvi di più quest’anno, ed è finalmente tempo di mantenere la promessa. Lo spettacolo durerà circa 20 minuti, con oltre 14 minuti di gameplay di Hogwarts Legacy su PS5, e terminerà con alcune informazioni di qualche membro del team di Avalanche Software che ha il compito di portare in vita il mondo dei maghi. Unitevi a noi giovedì per questo State of Play di Hogwarts Legacy su Twitch o YouTube alle 22:00. Successivamente, non dimenticate di tornare qui su PlayStation.Blog per un articolo speciale che aggiungerà un po’ di contesto a ciò che vi mostreremo. È un momento incredibile per il quale abbiamo lavorato a lungo. Non vediamo l’ora di mostrarvi i frutti del nostro lavoro.”

Hogwarts Legacy è un action-RPG open world ambientato nel mondo di Harry Potter circa un secolo prima rispetto gli eventi narrati nella saga cinematografica e letteraria. Il titolo ci permetterà di creare il nostro personaggio e costruire una vera e propria carriera nella scuola di magia di Hogwarts.

Il gioco è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S con lancio previsto nel 2022.