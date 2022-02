Hogwarts Legacy potrebbe avere un periodo di uscita molto preciso

Il lancio di Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo open world ambientato nell'universo di Harry Potter, è ancora previsto nel 2022, al momento senza una data di uscita prevista. Tuttavia, l'artbook ufficiale potrebbe averci fornito una indicazione piuttosto precisa ed interessante, che del resto si allineerebbe a quelle che sono state le ultime indiscrezioni.

Hogwarts Legacy potrebbe uscire a settembre 2022

Proprio così, secondo quanto scoperto da The Rowling Library, Hogwarts Legacy potrebbe essere uno dei titoli destinati ad aprire la prossima stagione autunnale, con un debutto inserito nel mese di settembre. Insight Editions ha infatti confermato che l'artbook ufficiale sarà pubblicato il 6 settembre: difficile pensare che arrivi senza che il gioco sia già disponibile nei negozi o comunque in prossimità per farlo. Del resto, l'1 settembre è anche la data in cui, nei libri originali, gli studenti tornano a Hogwarts.

In attesa quindi di saperne di più, ricordiamo che Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo con elementi d'azione a mondo aperto ambientato nel mondo di Harry Potter, qualche tempo prima gli eventi narrati nei romanzi e nella saga cinematografica. Inizialmente previsto nel 2021, il titolo è stato poi spostato a quest'anno e verrà pubblicato da Warner Bros. sotto etichetta Portkey Games.

Nonostante le recenti indiscrezioni avessero parlato anche di un ulteriore rinvio al 2023, gli aggiornamenti giunti da Warner Bros. stessa e da Wizarding World Digital hanno ribadito e confermato il lancio nel 2022. Settembre potrebbe essere quindi il mese giusto.

Hogwarts Legacy è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.