Hogwarts Legacy: nuovo trailer molto vicino e uscita in autunno?

Warner Bros. Games ha pronto un nuovo trailer di Hogwarts Legacy e potrebbe mostrarlo a breve. Lo riferisce l'insider e account Twitter “AccountNGT”, che in un aggiornamento sul suo profilo spiega che il filmato si concentrerà sulle skill e abilità che potremo utilizzare nel gioco e dovremmo vederlo a febbraio o al massimo a marzo, nel corso di un evento PlayStation.

Hogwarts Legacy: finalmente ci siamo?

È passato ormai diverso tempo dal reveal ufficiale di Hogwarts Legacy: è stato mostrato per la prima, e finora unica, volta in occasione di un evento PlayStation 5 nel 2020. Da allora non abbiamo ricevuto ulteriori comunicazioni, se non il rinvio della data di uscita dal 2021 ad un generico 2022.

Il team di sviluppo, a causa della pandemia da Covid-19, ha ritenuto necessario spostare il lancio: adesso l'obiettivo sarebbe rispettare una scaletta che porterà il gioco ispirato all'universo di Harry Potter nei negozi a settembre, come ci fa sapere sempre lo stesso insider.

C'è ottimismo perché le indiscrezioni su una imminente dimostrazione del titolo si sono fatte sempre più insistenti nelle scorse settimane: prima con voci che parlavano di un rinvio addirittura al 2023, poi la smentita e, al contrario, i nuovi rumor che sostengono l'arrivo imminente di un nuovo atteso trailer, che dovrebbe finalmente far luce sul gameplay.

Hogwarts Legacy sarà un gioco di ruolo a mondo aperto ambientato nell'universo della saga cinematografica e letteraria di Harry Potter, collocato temporalmente circa un secolo prima rispetto gli eventi narrati nel canone ufficiale. Il titolo è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.