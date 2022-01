Hogwarts Legacy nei guai: il lancio rischia di slittare al 2023

Ci sono delle notizie poco incoraggianti su Hogwarts Legacy, l'action-RPG ispirato all'universo di Harry Potter in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Un rapporto pubblicato dall'insider Colin Moriarty, molto vicino al mondo PlayStation, afferma che lo sviluppo del gioco sarebbe in qualche modo “nei guai” a tal punto che si starebbe pensando di rinviare il tutto addirittura al 2023.

Moriarty non ha fornito ulteriori dettagli in tal senso, specificando soltanto di aver sentito da diverse fonti che il gioco non riuscirà ad uscire quest'anno come pianificato.

Hogwarts Legacy verrà davvero rinviato…di nuovo?

È una voce che va un po' in controtendenza con quelle relative alla produzione delle ultime settimane: sembrava infatti che WB Games fosse pronta a mostrare per la prima volta il titolo nel corso di uno State of Play che dovrebbe tenersi nel mese di febbraio. Se venissero confermate le indiscrezioni circa il ritardo, tuttavia, diventa difficile pensare che lo vedremo presto.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy è stato presentato per la prima volta nel 2020, nel corso di un evento dedicato a PlayStation 5, con lancio previsto nel 2021. Poi, è arrivata la decisione di posticipare il tutto al 2022, per via delle complicazioni legate alla pandemia da Covid-19. Ora, addirittura, si parla anche del 2023: in ogni caso, parliamo al momento di voci non confermate.

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione ispirato all'universo di Harry Potter e ambientato un secolo prima rispetto le vicende narrate nei libri e nella saga cinematografica. Avremo la possibilità di creare il nostro studente di magia personalizzato e vivere una storia ambientata negli affascinanti scenari del noto franchise: potenzialmente un sogno per ogni appassionato della serie e di videogiochi.

Vi aggiorneremo se dovessero esserci ulteriori notizie circa la data di uscita. Per il momento, tutto resta confermato per un generico 2022. Staremo a vedere se sarà così.