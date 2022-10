Hocus Pocus 2 in arrivo su Disney+: segnati questa data

Tre sorelle un po’ particolari ritornano questa volta in streaming su Disney+ per dare seguito a un classico cult di Halloween del 1993. Stiamo parlando di Hocus Pocus 2 che arriverà su Disney+ tra qualche giorno. Se non vedi l’ora di assistere a questo film, allora segnati questa data importante.

Infatti, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 30 ottobre 2022. Mancano perciò pochissimi giorni prima del suo debutto tutto rinnovato. Quindi preparati per non perdere questo film se ti piace il genere. Ma cosa devi fare per vederlo in esclusiva appena uscito?

Hocus Pocus 2 ritorna su Disney+: ecco tutte le novità

Quali sono le novità di Hocus Pocus 2, un film entrato nelle case delle persone, la prima e unica volta, nell’ormai lontano 1993? A rivelarlo è la sinossi ufficiale pubblicata da Disney+, la piattaforma di streaming live e on demand che ne detiene l’esclusiva:

Le deliziose e diaboliche sorelle Sanderson tornano a creare un nuovo esilarante caos in Hocus Pocus 2, divertente sequel del classico cult di Halloween del 1993. Dopo 29 anni, la Candela dalla fiamma nera è stata accesa riportando in vita le sorelle del 17° secolo, che ora cercano vendetta. Toccherà a tre liceali impedire alle diaboliche streghe di scatenare di nuovo scompiglio su Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.