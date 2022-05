Ho: PROMO con 120 Giga da 5,99 euro al mese

Ho, gestore virtuale di Vodafone, oltre alla sua promozione con 150 Giga da 8,99€ mensili, offre la possibilità di attivare due varianti davvero interessanti a partire da 5,99€ al mese.

Queste due soluzioni sono disponibili, proprio come la promo a meno di 9 euro al mese, per chi desidera cambiare operatore. Nello specifico, è possibile sottoscrivere queste due promo provenendo da determinati virtuali.

Ho: ecco le due promo a partire da 5,99€

La prima delle due propone un bundle davvero interessante a 5,99 euro mensili. Nello specifico, troviamo minuti e messaggi senza limiti e verso tutti e 50 Giga di internet in 4G.

La seconda offre 120 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati e verso tutti a 7,99 euro ogni mese. Entrambe le tariffe sono valide richiedendo la portabilità da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, Kena (solo per quella da 7,99€) CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile ed Italia Power.

In entrambi i casi, la navigazione internet è bloccata a 30 Mbps sia in download che in upload. Per quanto concerne la copertura, invece, è la medesima di Vodafone. Come tutte le offerte di Ho Mobile anche queste due sono completamente prive di vincoli contrattuali da rispettare.

Queste due tariffe davvero vantaggiose offrono i servizi extra gratuiti come il Riparti, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, la navigazione in hotspot ed anche il trasferimento gratuito della chiamata.

Costi ed altro

Le promozioni che abbiamo visto sinora non prevedono alcun costo da sostenere per quanto riguarda la SIM, l’attivazione e la spedizione della scheda a casa. L’unica spesa da sostenere è quella relativa al canone mensile dell’offerta scelta.