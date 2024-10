Ho Mobile sfida Iliad e lancia una nuova offerta da 4,99€ al mese

Ho Mobile, operatore virtuale sotto l’ala protettiva di Vodafone, ha lanciato in questi giorni una nuova offerta denominata ho. 4,99 1GB, che si distingue per un prezzo fortemente accessibile ed una configurazione rivolta a specifiche categorie di utenti.

L’offerta include minuti ed sms illimitati verso tutte le numerazioni nazionali ed 1 GB di traffico dati mensile, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. Una tariffa che si pone in diretta concorrenza con Iliad Voce, simile nel contenuto ma limitata a 40 MB su internet.

Internamente poi, l’offerta va a sostituire la precedente ho. 4,99, che prevedeva 50 MB di traffico dati mensile, mantenendo però lo stesso prezzo.

Come attivare la nuova offerta Ho Mobile da 4,99€

Ho Mobile propone quindi un’offerta vantaggiosa per utenti con esigenze alquanto basilari, come anziani o comunque persone che utilizzano il telefono soprattutto per comunicare in chiamata o tramite sms. Ad un prezzo così basso, si tratta certamente di un’alternativa da prendere in seria considerazione.

L’attivazione dell’offerta è però soggetta a condizioni specifiche. A differenza delle tariffe standard di Ho Mobile, che possono essere attivate da nuovi clienti che provengono da qualsiasi operatore, ho. 4,99 1GB è riservata solo a chi effettua la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce ed altri operatori virtuali.

Un dettaglio “poco chiaro” riguarda la possibilità di navigare su internet dopo aver attivato questa offerta. Nello specifico, sul sito ufficiale di Ho Mobile è indicato che la navigazione potrebbe essere bloccata: a rigor di logica, dovrebbe trattarsi di un semplice errore, poiché l’offerta include chiaramente 1 GB di traffico dati alla velocità massima del 4G. Ci auguriamo che l’operatore chiarisca il prima possibile questo punto, così da non generare confusione tra gli utenti interessati.

In sintesi, la nuova offerta Ho Mobile da 4,99 euro si presenta come un’opzione economica e ben bilanciata per chi cerca minuti, SMS illimitati ed un po’ di traffico dati senza spendere troppo.