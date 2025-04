Ho Mobile festeggia la Pasqua riproponendo l'offerta con 100GB a 5,99€

Ho Mobile, in occasione delle festività di Pasqua, ripropone una delle sue tariffe più convenienti: parliamo dell’offerta Ho 5,99 100GB.

Il piano telefonico promosso da Ho Mobile, dedicato ai nuovi clienti, include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS senza limiti e ben 100 Giga di traffico internet in 4G, con velocità fino a 60 Mbps in download e upload, al prezzo di 5,99 euro mensili.

Come attivare l’offerta Ho Mobile da 5,99 euro

La tariffa Ho 5,99 100GB è disponibile sia per chi sceglie un nuovo numero con Ho Mobile e sia per chi decide di effettuare il passaggio da un altro operatore, fino al 28 aprile, sul sito ufficiale o nei negozi fisici aderenti. Per chi desidera sfruttare la rete 5G, è possibile aggiungere l’opzione Ho il Turbo al costo di 1,29 euro al mese o il programma Ho+ a 1,99 euro mensili, ottenendo connessioni ultraveloci fino a 2 Gbps in download. Un’opportunità interessante per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare a un prezzo contenuto.

Il costo di attivazione stabilito da Ho Mobile è pari a 2,99 euro, ma solo per chi proviene da operatori come Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e altri MVNO, oppure per chi dovesse richiedere un nuovo numero. Se invece si arriva da TIM, Vodafone, Wind Tre, Very Mobile o Fastweb, il costo sale a 29,90 euro, con l’obbligo di attivare la ricarica automatica per i rinnovi tramite carta di credito, conto corrente o carte prepagate. In mancanza di questa opzione, viene proposta l’alternativa Ho 13,99 150GB, che offre 150 Giga in 4G a 13,99 euro al mese, sempre con attivazione a 29,90 euro.

La SIM fisica è gratuita, mentre per l’eSIM è richiesto un contributo di 1,99 euro. È importante notare che il costo di attivazione va sommato alla prima ricarica, necessaria per coprire il primo rinnovo dell’offerta. In caso di credito insufficiente, il cliente rischia di ritrovarsi con un saldo negativo, bloccando temporaneamente l’utilizzo dei servizi fino a una nuova ricarica sufficiente. Nel complesso, la tariffa Ho 5,99 100GB è un’opzione da considerare durante il periodo di Pasqua: canone mensile più basso, ma con una configurazione che non comporta particolari rinunce.