Iliad sorprende tutti ed annuncia la nuovissima offerta Top 250 Plus

Iliad continua a tirare fuori i suoi migliori assi nella manica, come nel caso della nuova offerta Top 250 Plus.

Con l’arrivo dei ponti di aprile e maggio, la voglia di partire e scoprire nuovi luoghi diventa irresistibile. Che si tratti di un’avventura in Italia o di una breve fuga all’estero, contare su una rete affidabile è fondamentale per rimanere connessi e condividere ogni momento sui social. Proprio per rispondere a questa esigenza, iliad ha reso disponibili due offerte Top, nel vero senso della parola.

Come attivare le offerte Iliad Top 250 Plus e Top 300

La prima, Iliad Top 250 Plus, si distingue come una delle proposte più vantaggiose mai messe sul piatto da iliad. Con soli 9,99€ al mese, include 250 GB di traffico dati in Italia, minuti ed SMS illimitati, connettività 5G e VoLTE per chiamate cristalline e navigazione ultra-veloce. Inoltre, per chi ama viaggiare, ci sono 25 GB dedicati all’uso in Europa. Può essere richiesta sia dai nuovi clienti (con un costo di attivazione della SIM pari a 9,99€) e sia dagli attuali utenti iliad, purché abbiano un piano mensile inferiore o uguale a 9,99€ e meno di 250 GB di dati.

Se avete bisogno di più giga, c’è l’offerta Iliad Top 300 . Questa opzione offre ben 300 GB di traffico in Italia, minuti ed SMS illimitati, 16 GB per l’Europa e, naturalmente, il supporto per 5G e VoLTE, il tutto a 11,99€ al mese. Anche in questo caso, l’offerta è aperta sia ai nuovi utenti (con lo stesso costo di attivazione di 9,99€) e sia a chi vuole passare ad un piano superiore, a patto che il proprio abbonamento attuale non superi gli 11,99€ mensili ed offra meno di 300 GB.

Le offerte Iliad Top 250 Plus e Top 300 saranno disponibili fino alle ore 15 del 6 maggio, offrendo un’opportunità imperdibile per chi desidera qualità, convenienza e prestazioni eccellenti: maggiori dettagli li trovate sul sito ufficiale.