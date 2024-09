Ho Mobile: la completissima offerta da 5,99€ è di nuovo attivabile

Ho Mobile, a partire dallo scorso 18 settembre, ha rilanciato l’offerta ho. 5,99 100GB, che gli utenti hanno ora la possibilità di attivare direttamente online.

La promozione, già proposta in passato, offre ai nuovi clienti una configurazione che comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico internet in 4G, con una velocità massima di 60 Mbps in download, al costo di soli 5,99 euro al mese.

Offerte Ho Mobile: torna la tariffa da 5,99 euro

Il pacchetto iniziale di questa vantaggiosa offerta Ho Mobile può arricchirsi con ulteriori opzioni. Infatti, per chi desidera una connessione più veloce, è possibile attivare ho. Il Turbo per 0,99 euro al mese, o il programma ho.+ per 1,99 euro al mese, che offrono l’accesso al 5G con velocità fino a 2 Gbps in download.

L’offerta ho. 5,99 100GB era stata inizialmente lanciata nel mese di luglio, ma è rimasta online solo per un breve periodo. Dopo essere stata sospesa, Ho Mobile l’ha riproposta dal 5 al 29 agosto 2024. Ora, con il rilancio di settembre, l’offerta rimarrà sottoscrivibile fino all’11 ottobre, salvo eventuali proroghe.

Per quanto riguarda l’attivazione, l’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti, sia che attivino un nuovo numero e sia che effettuino la portabilità da altri operatori. Il costo di attivazione è in promozione a 2,99 euro (invece di 29,90 euro) per chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile ed altri MVNO. Tuttavia, per chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre o Very Mobile, il costo di attivazione resta di 29,90 euro, con l’obbligo di attivare la ricarica automatica per i pagamenti mensili.

In alternativa, senza la ricarica automatica, è possibile prendere in considerazione l’offerta ho. 13,99 150GB, che include minuti ed SMS illimitati più 150 Giga di traffico dati a 13,99 euro al mese, mantenendo il costo di attivazione a 29,90 euro. Infine, Ho Mobile rende gratuito il costo della SIM fisica, mentre la versione eSIM costa 1,99 euro.