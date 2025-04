HMD: l'ultima nostalgica iniziativa prima dell'addio ai telefoni Nokia

HMD Global intende omaggiare, per l’ultima volta, i telefoni Nokia della “vecchia guardia”, prima che la licenza per utilizzare il marchio scada nel 2026.

Durante quest’anno, infatti, HMD ha in programma di lanciare una serie di modelli che strizzano l’occhio al passato, con design e funzionalità che richiamano gli iconici cellulari Nokia degli anni 2000. Ovviamente, non stiamo parlando di smartphone: si tratta di telefoni con funzioni limitate, pensati per chi cerca l’essenzialità e può tranquillamente fare a meno delle moderne applicazioni.

Nuovi cellulari Nokia in uscita nel 2025: quali sono

Tra i modelli attesi ci sono il Nokia 3510 4G, il Nokia 5710XA 4G (2025), il Nokia 130 Music (2G) e il Nokia 150 Music (2G). Il 5710XA, ad esempio, è già noto per la sua particolarità: auricolari wireless nascosti nella scocca e pulsanti fisici dedicati alla musica. La versione aggiornata abbandonerà finalmente la porta Micro USB, sostituendola con l’USB-C. I modelli Music, invece, si distinguono per il focus sull’audio, con uno speaker da 2W, Bluetooth 5.0 e una batteria removibile da 2.500mAh, che garantisce fino a 34 giorni in standby. Il Nokia 150 Music offre anche una fotocamera QVGA e funzionalità di pagamento tramite scansione.

Questi dispositivi rappresentano una sorta di tour d’addio per il marchio Nokia, che HMD ha gradualmente abbandonato sul fronte degli smartphone. Oggi, l’azienda punta a costruire la propria identità, spingendo nuovi prodotti sotto il nome “HMD” piuttosto che sfruttare il prestigio del passato. Tuttavia, prima di chiudere definitivamente questa pagina, HMD vuole celebrare la gloriosa storia di Nokia con una serie di riedizioni che mescolano nostalgia e praticità.

Un esempio curioso di questa strategia è il recente Barbie Flip Phone, lanciato in India. Con un design rosa acceso, ispirato all’iconica bambola, questo telefono include una fotocamera VGA, un display da 2,8 pollici e app tematiche come Malibu Snake. Un prodotto che, pur non essendo legato al marchio finlandese, riflette lo stesso spirito retrò e giocoso che caratterizza l’ultimo catalogo di HMD. Quando il 2026 arriverà, il marchio Nokia sparirà definitivamente dalle confezioni, lasciando spazio a un futuro guidato da HMD.