Hisense: Smart TV da 65 pollici 4K UHD su Amazon al minimo storico

Oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa una Smart TV spettacolare per vedere tutti i tuoi contenuti in un unico posto a un ottimo prezzo. Dunque non perdere tempo vola su Amazon e aggiungi al tuo carrello la Smart TV Hisense da 65 pollici a soli 499 euro, invece che 549 euro.

Il prezzo di listino non è segnalato ma in questo momento c’è un notevole risparmio sul prezzo più basso di almeno 50 euro. Perciò siamo di fronte a un minimo storico e non bisogna fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Hisense: la Smart TV da 65 pollici a costo minimo

Per avere una Smart TV da 65 pollici dovresti spendere molto di più ma oggi puoi ottenere questa firmata Hisense a pochissimo. Puoi goderti tutte le tecnologie più innovative per una visione perfetta e coinvolgente. Grazie a un design senza cornice ti sembrerà di vivere i film, non semplicemente di vederli.

Ha una risoluzione UHD 4K 3800 x 2160p con frequenza a 60 Hz. Dolby Vision e Precision Colour regalano colori brillanti e vividi per un’esperienza unica e indimenticabile. I neri sono uniformi e profondi e anche i più piccoli dettagli sono perfettamente visibili. Inoltre potrai goderti tutto l’intrattenimento come le serie TV, i Film, i programmi, gli eventi sportivi e tanto altro in un’interfaccia molto intuitiva. Il telecomando che trovi incluso ti permette anche di usare la voce.

Insomma una vera bomba da non farsi scappare assolutamente. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Smart TV Hisense da 65 pollici a soli 499 euro, invece che 549 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.