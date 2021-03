Hisense ha lanciato in Italia in queste ore la sua prima soundbar, a completamento di una gamma di televisori già ampiamente apprezzati per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. L’impegno dell’azienda si estende ora al comparto audio, dando vita ad un dispositivo destinato a farsi rapidamente apprezzare per un prezzo decisamente accessibile ed una qualità che inevitabilmente non tradisce.

Hisense HS214: la soundbar arriva in Italia

Il prezzo, prima di tutto: 119 euro, con disponibilità immediata a partire da oggi.

Così Hisense descrive il prodotto:

Il modello Hisense HS214 è un dispositivo all-in-one, ovvero completo di tutto: speaker, amplificazione e, soprattutto, di subwoofer incorporato nello chassis. Il prodotto ha un suono potente, avvolgente, ma anche nitido e cristallino senza nessun subwoofer esterno, cosa che di per sé riduce gli ingombri e non richiede cavi extra all’interno della stanza. HS214 è una soundbar 2.1 integrata e completa, che offre una potenza di 80W, dal design compatto che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente.

La soundbar offre tre modalità standard di ascolto: Movie, News e Music. Si parte dunque di qui per personalizzare la propria esperienza di ascolto. Il collegamento con il televisore avviene con un semplice cavo (grazie al supporto HDMI ARC) mentre la connessione con altre sorgenti musicali (smartphone o tablet ad esempio) può avvenire mediante Bluetooth o USB.

80W di potenza, telecomando a disposizione, kit di installazione a parete incorporato. Moltiplicare le emozioni del proprio finale di stagione (o delle ultime partite del campionato di calcio di Serie A) sarà semplice e costa poco: 119 euro, garantito Hisense.

