Hisense ha annunciato la prima TV laser con schermo arrotolabile al mondo; questa sarà disponibile entro la fine dell'anno, a quanto pare.

Hisense: com'è fatta la nuova TV laser con pannello arrotolabile?

La società con sede in Cina nota per la produzione di televisori, ha ora presentato un TV laser con schermo “rollable“. L'annuncio è stato fatto dall'azienda al 3° Forum globale per la tecnologia dei display laser e lo sviluppo dell'industria.

Durante la presentazione della nuova TV, Yu Zhitao, vicepresidente di Hisense Group Holding Company, ha dichiarato:

Il display laser è in realtà un insieme di soluzioni spaziali. La prima TV laser con schermo arrotolabile al mondo di Hisense è solo l'inizio.

Questo nuovo Hisense Laser TV con schermo arrotolabile è dotato di un grande display da 77 pollici ed è alimentato dalla tecnologia dello schermo rotante o arricciato dell'azienda e dalla tecnologia laser a colori. Supporta la risoluzione HDR ultra-elevata 4K, la gamma di colori ultra-ampia BT.2020 del 107% e 350 nit di luminosità di picco.

In termini di design, non ci sono praticamente cornici sul lato dello schermo, ma c'è un frame nella parte superiore e una cornice più spessa nella parte inferiore. Finora, la compagnia ha richiesto più di 70 brevetti relativi a questa TV laser con schermo curling.

È dotata di motore visivo Transvision e altoparlanti Harmon Kardon che garantiscono un'esperienza audio di livello “cinema”. Pertanto, la compagnia afferma che quando il pannello viene aperto, offre un'esperienza simile a quella di un cinema e quando viene abbassato, si comporta come un teatro dell'opera.

Il prodotto è costruito utilizzando materiali high-tech di grado aeronautico e soddisfa allo stesso tempo i requisiti di flessibilità dell'arricciatura e i requisiti di rigidità per la planarità. L'audio di qualità cinematografica, messo a punto dal team Harmon Cardon Golden Ear, viene fornito con il supporto per la doppia decodifica DTS degli effetti sonori Dolby.

Attualmente, questa nuova TV laser con schermo arrotolabile Hisense è disponibile per la prenotazione su JD.com, ma la società non ha ancora rivelato i dettagli sui prezzi o sulla disponibilità. È probabile che il dispositivo sarà in vendita entro la fine dell'anno. Non sappiamo se sarà acquistabile in Europa.

