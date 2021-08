La Smart TV di Hisense e finalmente in offerta su Amazon. Attraverso il ribasso di €30 te la porti a casa spendendo solamente €299, il che è un ottimo acquisto. Con le spedizioni Prime assicurate la ricevi In men che non si dica e soprattutto gratuitamente in tutto il territorio nazionale.

Hisense: una Smart TV cui non manca niente

Se il tuo televisore è diventato troppo obsoleto, acquistarne uno nuovo può essere una valida alternativa. Con l'offerta in corso ti puoi portare a casa un 40 pollici pieno di tecnologia che può soddisfare appieno tutte le tue esigenze.

Come già riferito, il pannello ha una dimensione eccezionale che si può adattare a più tipologie di ambiente. In particolar modo si tratta di un LED che riproduce tutte le immagini in Full HD dunque una risoluzione ottimizzata.

Al suo interno non manca un sistema firmato Android che ti mette a disposizione tutte le applicazioni che più potresti amare come ad esempio Netflix, Amazon Prime video, Disney+ e YouTube. Con il telecomando ti basta pigiare l'apposito pulsante per accedere subito ai contenuti in streaming preferiti. Se però non hai voglia di utilizzare le mani, sappi che a disposizione hai anche l'assistente più famoso al mondo ossia Google Assistant. Ti basterà pronunciare la formula magica per poter avere tutto tu disposizione con il solo utilizzo della voce.

Ovviamente essendo un televisore di nuova fattura supporta sia le trasmissioni HD che il nuovo codec per il digitale terrestre, il DVB T2.

Acquista subito la tua Smart TV Hisense da 40 pollici su Amazon a soli €299. La ordini la ricevi in tempi record grazie alle edizioni Prime. Se invece non sei cliente abbonato, le hai comunque gratuite. Puoi decidere di pagarla in un'unica soluzione, con un finanziamento a tasso zero sponsorizzato da Cofidis o attraverso le cinque rate mensili offerte da Amazon senza costi aggiuntivi.

