Forse non ti sei potuto godere la finale degli Europei su uno schermo 4K da 55 pollici, ma son certo che te la sei goduta comunque. Certo, su uno schermo 4K da 55 pollici sarebbe stato tutto ancor più emozionante e se oggi Hisense ti regala 200 euro per il tuo prossimo acquisto allora ecco che forse forse un pensierino dovresti farcelo. Del resto ci sono le Olimpiadi di Tokyo in arrivo e tutto lascia pensare che ancora una volta il tricolore possa farci sognare. Il prezzo di questo vortice di emozioni in 4K scende oggi da 749 a soli 549 euro, il miglior prezzo per questo modello in esclusiva per Amazon. Se “it's coming home” ora dipende da te.

Hisense 55″: it's coming home

55 pollici possono fare la differenza, così come uno sconto del 27%. La qualità Hisense è oggi qualcosa di ampiamente riconosciuto: dalla definizione Quantum Dot all'audio Dolby Atmos, passando per l'integrazione con Alexa ed il digitale terrestre DVB-T2: un modello all-inclusive che può davvero portare emozioni di un altro livello nel tuo salotto.

Design Unibody con cornice ipersottile per una smart tv che potrà ospitare ogni tipo di contenuto grazie a tutte le migliori app per gli streaming che più desideri: dalla Serie A con DAZN alla Champions con Prime Video, passando dai film di Netflix ai contenuti TIM Vision e RAI Play.

Se stai ancora pensando alle emozioni della Finale di Wembley, puoi cantare “It's coming home” a testa alta pensando alla tua nuova tv 55 pollici: basta un click e sarà spedita immediatamente e a costo zero. Quanto suona dolce quel “it's coming home“, vero?

