Se leggi questo articolo sei ancora in tempo. Ma soprattutto, stai arrivando nel momento giusto per sapere che l'11 giugno ti siederai davanti al tuo nuovo smart tv da 50 pollici e potrai goderti fin dal primo minuto di Turchia-Italia i prossimi Europei di calcio. Lo sconto, infatti, è servito ed è importante: -31% su un televisore da 799 euro, ossia 549 euro appena per abbracciare tutta l'emozione che solo una diagonale simile può regalarti.

L'occasione è ghiotta e Hisense (sponsor ufficiale della manifestazione) l'ha chiaramente pensata proprio per allietare le emozioni sportive di quanti stanno aspettando la Nazionale di Roberto Mancini e sperano che gli Azzurri possano rivelarsi davvero all'altezza delle ambizioni che si portano appresso. La maglietta della nazionale e la birra sul tavolino non sono comprese, ma tutto il resto c'è: pannello 4K Quantum Dot, HDR+, audio Dolby Atmos e Alexa built-in.

L'offerta scade a fine mese, giusto in tempo per attendere l'arrivo del proprio nuovo smart tv ultrasottile, installarlo a dovere e iniziare a godersi il proprio nuovo 50 pollici. Forza Azzurri, ovviamente!

