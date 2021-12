Hideo Kojima al lavoro su due nuovi giochi, di cui uno sperimentale

Hideo Kojima non si nasconde e nel corso di un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu conferma di essere al lavoro su due nuovi giochi.

Sebbene non sia entrato particolarmente nel dettaglio, il game designer nipponico ha confermato che uno sarà un grande progetto, l'altro invece sarà un titolo sperimentale e impegnativo. E non c'è solo questo: obiettivo di Kojima è anche quello di guardare ad altri media, quindi possiamo aspettarci qualcosa pure in tal senso.

Hideo Kojima su due nuovi giochi: cosa potrebbero essere?

Torniamo però in argomento restando confinati al mercato videoludico. Provare ad immaginare su cosa è al lavoro Kojima è veramente difficile, ma possiamo affidarci alle indiscrezioni dei mesi scorsi.

Per quanto riguarda il grande gioco è facile pensare subito a Death Stranding 2: se ne è parlato, non è mai stato smentito, e anche Norman Reedus, l'attore che ha interpretato il protagonista nel primo capitolo, aveva suggerito qualcosa in tal senso. Le vendite del gioco in realtà non avrebbero soddisfatto del tutto Sony, quindi staremo a vedere.

Si era chiacchierato anche riguardo un suo coinvolgimento nel ritorno di Silent Hill e Metal Gear Solid, con tanto di riavvicinamento nei confronti di Konami: qui però entriamo in un campo minato di indiscrezioni anche contrastanti tra loro in cui è difficile muoversi.

Passando invece al gioco “sperimentale” e “impegnativo” il pensiero va subito alle voci che parlavano di un accordo di massima raggiunto con Microsoft per sviluppare un titolo basato sulle tecnologie cloud di Azure in esclusiva Xbox. A dar manforte a questa ipotesi è un altro rumor che aveva sottolineato l'esistenza di un progetto per Google Stadia, poi cancellato. Che sia passato sotto l'egidia di Redmond? Staremo a vedere.

E infine potrebbe trattarsi, in entrambi i casi, di qualcosa di completamente diverso. Con Hideo Kojima è del resto lecito attendersi di tutto, per questo speriamo di saperne qualcosa di più nel 2022.