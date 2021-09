Dopo una settimana di attesa e un recente rinvio di circa 24 ore, è finalmente online il Final Trailer di Death Stranding Director's Cut. Il nuovo filmato, registrato ed editato da Hideo Kojima in persona, è disponibile sul canale YouTube della software house indipendente.

Il video è stato catturato da PlayStation 5 in modalità ultra-wide, l'autore giapponese ne ha anche curato il montaggio e ha invitato gli utenti a dare particolare importanza al comparto audio.

La nuova versione del suggestivo titolo open world è in uscita il prossimo 24 settembre, in esclusiva su PlayStation 5. Rispetto alla prima versione, la Director's Cut introduce nuove meccaniche di gioco e linee narrative inedite, che infittiscono la trama e contribuiscono ad un'esperienza di gioco ancora più immersiva.

Non mancano interessanti migliorie al comparto tecnico, con il supporto al 4K fino a 60fps e l'integrazione con le funzionalità del DualSense. Tutti i cambiamenti della Director's Cut sono stati presentati in occasione della Gamescom 2021, tramite un dettagliato gameplay trailer, mentre il nuovo Final Trailer è stato ideato per incuriosire i videogiocatori e trasportarli nel suggestivo mondo di Death Stranding.

Videogames