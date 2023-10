HDD Portatile WD My Passport 4TB a soli 128€: AFFARONE di Amazon

Lo spazio di archiviazione non vi basta mai e vi sentite più al sicuro con un dispositivo esterno? Allora il WD My Passport Portable HDD da 4TB rappresenta un’ottima scelta se volete avere tantissima memoria a disposizione, ma anche anche spendere poco e avere prestazioni di buon livello. Oggi potreste pagarlo solo 128,99 euro invece di 166 euro grazie alla promozione di Amazon. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre per questo taglio di memoria e molto vicino al suo minimo storico.

HDD Portatile WD My Passport 4TB: caratteristiche tecniche

L’unità My Passport è uno storage portatile affidabile che vi dà la sicurezza e la libertà di cui avete bisogno per esplorare il mondo. Con un design elegantissimo che sta nel palmo di una mano, c’è abbastanza spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti. L’unità My Passport dispone del software di backup per garantire che tutti i contenuti creati durante il vostro viaggio, come foto, video, musica e documenti, non vadano persi. È possibile configurarlo per un avvio automatico in base alle varie esigenze. Basta solo scegliere l’ora e la frequenza con cui eseguire il backup dei file importanti dal sistema all’unità My Passport.

La protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit integrata dell’unità My Passport aiutano a proteggere la vostra vita digitale: vi basta installare il software e impostare la password per attivare la protezione. Il tutto con una semplicità incredibile grazie all’assenza di configurazione e all’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps) che permette di eseguire il backup di tutti i contenuti continuando a utilizzare l’unità.

Importante che la sicurezza esterna e per questo motivo WD ha creato un’unità seguendo severi criteri di durata, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo. Inoltre, l’unità è coperta da una garanzia limitata di 3 anni ed è certificato conforme agli standard di compatibilità di Google. Cosa state aspettando? Affrettatevi ad acquistarlo su Amazon per portarvelo a casa a soli 128,99 euro invece di 166 euro. Il prezzo, pagabile in comode rate a tasso zero con Cofidis, è molto vicino al suo minimo storico e con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.