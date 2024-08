Hard Disk WD Elements Portable da 4 TB: sconto INCREDIBILE su Amazon

Amazon ha per voi una straordinaria offerta sull’Hard Disk esterno WD Elements Portable da 4 TB, ora disponibile al prezzo scontato di 110,65 euro rispetto al prezzo originale di 160,10 euro. Questa promozione offre agli utenti un’opportunità unica per espandere la capacità di archiviazione dei propri dispositivi, garantendo al contempo sicurezza e affidabilità per i propri dati.

Hard Disk WD Elements Portable da 4 TB: caratteristiche principali

Il WD Elements Portable da 4 TB è un’ottima soluzione per chi ha bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo per file di grandi dimensioni come video, foto ad alta risoluzione, progetti di lavoro o backup di sistema. Con una capacità di 4 TB, questo hard disk esterno consente di archiviare centinaia di migliaia di documenti, migliaia di ore di video e milioni di foto, senza doversi preoccupare di esaurire lo spazio disponibile.

Una delle caratteristiche principali del WD Elements Portable è la sua velocità di trasferimento dati. Dotato di un’interfaccia USB 3.0, questo hard disk offre una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, permettendo di spostare grandi quantità di dati in pochi minuti. È anche compatibile con l’USB 2.0, rendendolo versatile e utilizzabile con dispositivi più vecchi che non supportano la tecnologia più recente.

Oltre alla capacità e alla velocità, il WD Elements Portable si distingue per il suo design compatto e leggero. Con un peso di appena 235 grammi e dimensioni ridotte, è facile da trasportare, rendendolo ideale per chi ha bisogno di portare con sé grandi quantità di dati in viaggio o per lavoro. Il case esterno, robusto e resistente, garantisce una protezione efficace contro urti e cadute, proteggendo così i tuoi dati.

Il WD Elements Portable è inoltre preformattato per Windows, ma può essere facilmente riformattato per essere compatibile con altri sistemi operativi come macOS e Linux. Questo lo rende una scelta flessibile per utenti con diverse esigenze. Inoltre, Western Digital è un marchio noto per l’affidabilità dei suoi prodotti, offrendo un hard disk che non solo garantisce grandi capacità di archiviazione, ma anche una lunga durata nel tempo.

L’offerta di Amazon che riduce il prezzo del WD Elements Portable da 4 TB a soli 110,65 euro rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque abbia bisogno di spazio di archiviazione extra. Sia che tu stia cercando di fare backup dei tuoi dati, archiviare file multimediali o espandere la capacità del tuo computer, questo hard disk esterno è una soluzione eccellente, ora disponibile a un prezzo molto competitivo.