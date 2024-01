Hard disk esterno da 2 TB Toshiba a soli 54,99€ (Fuoritutto Unieuro)

Il disco rigido Toshiba Canvio Basics figura tra le offerte più interessanti del Fuoritutto Unieuro. Sul sito unieuro.it la versione da 2 TB è in vendita a 54,99 euro, grazie al 45% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ed è anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (59,99 euro). Ecco il link all’offerta.

I modelli Canvio Basics di Toshiba rendono più semplice l’archiviazione ad alta velocità, da qui spiegato il successo delle vendite ottenuto in tutti questi anni. Inoltre, grazie alle sue dimensioni estremamente compatte, si adatta a tutte le situazioni, sia che debba essere appoggiato sulla scrivania o trasportato in viaggio.

Hard disk esterno da 2 TB Toshiba in sconto del 45% sul sito di Unieuro

La semplicità di utilizzo dell’unità esterna Canvio Basics deriva dal fatto che non richiede l’installazione di software aggiuntivi per funzionare. Tutto quello che occorre fare è collegare l’hard disk al computer e quest’ultimo riconoscerà in automatico il dispositivo (l’ideale per quanti non hanno grande dimestichezza con la tecnologia).

Un altro elemento distintivo è la porta SuperSpeed USB 3.0, grazie alla quale è possibile trasferire file ad alta velocità. Il disco esterno di Toshiba è inoltre compatibile anche con le porte USB 2.0, dunque si può usare su PC e computer desktop di vecchia generazione senza alcun tipo di problema.

L’offerta rientra nella promozione Fuoritutto Unieuro, valida fino al prossimo 17 gennaio. Volendo è possibile anche pagare in 3 rate da 18,33 euro al mese senza interessi con Klarna e PayPal.

L’hard disk esterno da 2 TB di Toshiba è in offerta a 54,99 euro sul sito di Unieuro, con tanto di spese di spedizione gratuite.

