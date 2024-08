Hard disk esterno 5TB in SCONTO: oggi è tuo con appena 169€

L’hard disk esterno Western Digital My Passport è fortemente consigliato in questa specifica fascia di mercato: perfetto per liberare memoria sui tuoi dispositivi grazie a ben 5TB di spazio extra. Questo apparecchio è rapido, robusto ed inoltre fornisce un sistema di crittografia impeccabile per la protezione dei tuoi dati.

Approfitta dell’offerta in corso su Amazon, restano solo pochi modelli: con un gradito sconto del 5%, adesso puoi acquistare l’hard disk esterno WD My Passport con una spesa di appena 169 euro.

Torna in offerta l’hard disk esterno WD da 5TB

Il consigliatissimo hard disk esterno Western Digital My Passport da 5TB è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC Windows, Mac, Chromebook, smartphone, tablet e console da gaming. Viene fornito con tutti i cavi necessari, sia USB-C che USB-A, così da soddisfare ogni esigenza di connessione. La tua privacy è garantita dalla crittografia hardware AES a 256 bit integrata, assicurando che i dati rimangano sempre al sicuro.

Non perdere quest’occasione: metti subito nel carrello l’hard disk esterno Western Digital My Passport da 5TB ad un prezzo ulteriormente ridotto e potrai ricevilo comodamente a casa con spedizione gratuita e velocissima.